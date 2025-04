Juventusnews24.com - Pogba tornerà in campo nella prossima stagione: novità sul futuro dell’ex Juventus. Le tre possibili destinazioni per il centrocampista

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24, le treper il ritorno in. L’expunta al rientro direttamenteFlorian Plettenberg di Sky Sport Germania ha fatto il punto sul possibiledi Paul. L’ex Juve si sta allenando a Miami e punta al grande ritorno. Il mercato è in fase di valutazione e le trattative sono ancora in corso. Stando alle ultime indiscrezioni,sarebbe aperto ad un trasferimento in Bundesliga, Liga o Ligue 1. Anche MLS e Arabia Saudita, tuttavia, sono opzioni in fase di valutazione.Leggi sunews24.com