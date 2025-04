Ilgiorno.it - Piazza Cordusio, via ai lavori di riqualificazione: ecco come diventerà il nuovo salotto di Milano

– Ricomporre l'unità della, con il recupero dell'ellisse originaria disegnata da Luca Beltrami, ampliarne l'uso pedonale coinvolgendo il tratto sud di via Dante, riordinare e ripulire lo spazio pubblico dagli elementi di segnaletica e di arredo incoerenti o inutilizzati sono gli obiettivi principali del progetto che riqualifica circa 8.700 mq di spazio pubblico.Progetto diIl progetto interessae le vie limitrofe,, Orefici e l'ultimo tratto di via Dante dall'incrocio con via Meravigli verso Duomo, firmato dall'architetto Leopoldo Freyrie con Mic-Hub e Esa Engineering.Interventi infrastrutturali e fasi di realizzazioneNella prima fase deididellae dell'area circostante si inseriranno anche gli interventi infrastrutturali di rifacimento dell'armamento tranviario, dell'acquedotto e della fognatura.