Liberoquotidiano.it - Pensioni, Fava smentisce i giornaloni: "Nessun buco nei conti Inps"

"Il sistemastico regge, non ci sono criticità immediate al momento". Con queste parole Gabriele, presidente dell', spegne le polemiche innescate da alcuni articoli di giornale, smentendo categoricamente le notizie più allarmistiche.In video collegamento alla seconda giornata del Salone del Risparmio,sottolinea: "L'Istat ci dice che entro il 2050 gli over 65 saranno intorno al 35%. Un dato importante che farà riflettere: vuol dire che la popolazione invecchia, la natalità cala, l'età media cresce. Questo ci porta a dire che il mercato del lavoro si sta trasformando: abbiamo più lavoratori anziani, ne avremo sempre di più e meno giovani". "Ecco perché è praticamente da inizio del mio mandato che insisto sull'unica vera ricetta, ovvero l'aumento della base occupazionale.