Ilrestodelcarlino.it - Pasqua con la Filarmonica Toscanini

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Domani alle 20.30, al teatro Bonci, la prestigiosa orchestrapropone il concerto di. L’appuntamento, che rientra nelle celebrazioni dei 50 anni dell’orchestra, contempla un programma per musica e voci pervaso da un profondo senso del tragico, in cui l’inquietudine dell’essere umano si scioglie lentamente nella consolazione della fede. I tre capolavori guidano l’ascoltatore in un viaggio interiore dal tormento alla speranza: una partitura dalla densa spiritualità come lo Stabat Mater di Luigi Boccherini e due composizioni di Wolfgang Amadeus Mozart: la tenebrosa e inquieta Sinfonia n. 25 e la Musica Funebre Massonica Mauerische Trauermusik. Sul podio il maestro Enrico Onofri, già direttore della, attuale direttore associato della Münchener Kammerorchester, partner artistico della Haydn Philharmonie, direttore associato dell’Orchestre National d’Auvergne, fondatore e direttore dell’Imaginarium Ensemble e direttore musicale della Real Câmara di Lisbona.