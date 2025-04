Iltempo.it - Papa Francesco delega il cardinale Comastri, che succede alla messa di Pasqua

Leggi su Iltempo.it

hato ilAngeloa presiedere ladella domenica diin piazza San Pietro. Lo fa sapere la sala stampa della Santa Sede. Cambio di programma anche per la veglia del sabato sera. Il Pontefice hato ilGiovanni Battista Re, decano del collegio cardinalizio, a presiedere la veglia del sabato Santo in San Pietro. Intanto nelle sale dietro l'Aula Paolo VI,ha incontrato i vertici e il personale della Fondazione Policlinico "A. Gemelli", dell'Università Cattolica e della Direzione Sanità e Igiene dello Stato della Città del Vaticano, in totale circa 70 persone, che l'hanno assistito durante i giorni del ricovero il mese scorso. Secondo quanto rende noto la Santa Sede, dopo alcune parole di saluto del presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Gemelli, Daniele Franco, e gli auguri per lae il recupero della sua salute, ilha rivolto un ringraziamento a tutti, assicurando la sua preghiera per ciascuno, e chiedendola per sé: "Grazie per il servizio in ospedale, molto buono, continuate così!", ha concluso.