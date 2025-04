Ovs si apre domani in via Chiaia il primo negozio napoletano a insegna Shaka

Leggi su Ildenaro.it

Ovs, giovedì 17 aprile, ila Napoli. Lungo la centralissima via, si legge in una nota, “il Beauty Concept di Ovs proporrà un’esperienza di acquisto innovativa, con spazi immersivi dedicati alla bellezza e alla cura della persona”.LA Campania è la regione con la più alta presenza di negozi Ovs.è un punto di riferimento nel panorama beauty, con un’offerta che spazia dal make up, allo skincare e all’haircare, con un focus su brand emergenti e soluzioni innovative in grado di riunire ricerca, innovazione, inclusività e sostenibilità.Ovs, prosgue la nota, “è il principale gruppo italiano di abbigliamento uomo, donna, bambino, attivo anche nei segmenti beauty e home decoration. Con una rete di oltre 2.200 negozi in Italia e all’estero, la maggior parte dei quali adOvs ed Upim, il gruppo propone un’ampia gamma di brand propri tra cui Piombo, Ovs Kids, Les Copains, Blukids, Stefanel, Croff.