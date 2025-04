Unlimitednews.it - Open-es Camp, investire in ESG un’opportunità per le Pmi

Leggi su Unlimitednews.it

MILANO (ITALPRESS) – Aiutare le imprese, soprattutto quelle medio-piccole, che costituiscono la spina dorsale del sistema economico italiano, ad acquisire competenze e creare relazioni che le aiutino a raggiungere gli obiettivi ESG (Environment, Sustainability, Governance). Questo è l’obiettivo di-es, l’iniziativa messa ino dall’alleanza-es, per connettere aziende, banche, associazioni ed istituzioni in un ecosistema collaborativo, a supporto dello sviluppo e della crescita sulle dimensioni della sostenibilità. In questi giorni si è chiusa a Milano proprio la seconda edizione di-es, in collaborazione con KPMG, che ha visto la partecipazione di 50 piccole e medie imprese, 8 squadre con relativi project work e 90 partecipanti. La chiusura milanese è stata anche l’occasione per premiare i progetti migliori realizzati dai gruppi di lavoro.