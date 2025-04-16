Oblivion Remastered tutto ciò che c’è da sapere

Top-games.it | 16 apr 2025

Ci sono videogiochi che non smettono mai di vivere nella memoria dei giocatori, esperienze che lasciano un segno profondo, mondi che restano impressi per anni e anni. Uno di questi è senza dubbio The Elder Scrolls IV: Oblivion. Pubblicato nel 2006 da Bethesda, rappresentò un punto di svolta per i giochi di ruolo occidentali, un titolo che ridefinì il concetto di open world, libertà di scelta e immersione narrativa. Ora, a quasi vent’anni di distanza, Oblivion sta per tornare, più bello e ambizioso che mai. Oblivion Remastered è finalmente realtà. Leak e conferme Oblivion Remastered è reale. Le prime indiscrezioni su Oblivion Remastered sono emerse quasi in sordina, con piccoli dettagli sparsi qua e là. 🔗 Leggi su Top-games.it

