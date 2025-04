Oasport.it - Nuoto, Sara Curtis ancora da record nei 50 sl a Riccione. Bene Razzetti nei 100 farfalla

Andate in archivio le batterie della penultima giornata dei campionati italiani di2025 a. Ci si avvia alla chiusura di Assoluti in cui sono state soprattutto le “nuove proposte” a mettersi in particolare evidenza e nella mattinata romagnola il trend si è confermato.Nei 50 stile libero femminiliha replicato alla grande quanto di buono fatto nei giorni precedenti. Dopo aver rubato la scena col titolo e il nuovo primato nazionale di 53.01 nei 100 sl, la 18enne piemontese ha suonato la campana anche nell’unica vasca di questo stile, stampando il nuovonazionale di 24.52, migliorando di 0.04 il primato che già le apparteneva. Nella finale del pomeriggiocercherà di scendere ulteriormente dal punto di vista cronometrico e di confermarsi su questi standard, visto il tempo-limite di qualificazione ai Mondiali fissato a 24.