Secoloditalia.it - Notte tranquilla per Mattarella: condizioni stabili. L’affetto e gli auguri della politica. Da Meloni ai ministri, un coro unanime: “Forza Presidente”

IlRepubblica Sergioè stato ricoverato ieri sera all’ospedale romano Santo Spirito per un intervento programmato di impianto di pacemaker, dopo aver completato gli impegni previsti in agenda per la giornata di martedì (15 aprile ndr), fino all’incontro nel tardo pomeriggio al Quirinale con il Primo Ministro del Montenegro, Milojko Spaji?. L’intervento – riferisce una nota del Quirinale – è stato effettuato alle ore 20.00. Al termine dell’operazione ilè rientrato nel reparto di cardiologia dove ha trascorso una. Oggi, fanno sapere dal Colle, è totalmente asintomatico e incliniche.Quirinale:per, asintomatico eLa situazione non desta quindi preoccupazione, anche se con grande sollecitudine e viva partecipazione lanelle ultime 24 ore ha inondato di messaggiaugurando al capo dello Stato una pronta guarigione e un tempestivo ritorno in campo.