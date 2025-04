Thesocialpost.it - “Notizia importante”. Kate Middleton, arriva l’annuncio sulla sua salute

Leggi su Thesocialpost.it

Dopo alcune settimane di silenzio, interrotto solo da qualchemarginale e dalla pausa scolastica dei figli,torna a mostrarsi pubblicamente in un video che la ritrae nella sua dimensione preferita: immersa nella natura. Il filmato, pubblicato sui canali social ufficiali di Kensington Palace, è un estratto di un contenuto più ampio condiviso su YouTube, che documenta una giornata trascorsa nel Lake District con un gruppo di giovani scout.Nelle immagini si vede la principessa, rilassata e sorridente, mentre partecipa alle attività all’aria aperta insieme al capo scout Dwayne Fields, con cui discute dei benefici psicofisici del contatto con la natura. Un tema caro a, che è presidente dell’Associazione scout del Regno Unito dal 2020 e che ha più volte sostenuto l’importanza di far crescere i bambini in ambienti naturali.