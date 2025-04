Calciomercato.it - Non ha convinto la Juve: Giuntoli bussa di nuovo alla porta della Fiorentina

Leggi su Calciomercato.it

La rosa bianconera potrebbe subire un profondo restyling nel prossimo mercato estivo: mossa a sorpresa da parte‘Vecchia Signora’L’accesso in Champions League sarà cruciale in casantus per determinare le strategie per il prossimo mercato estivo. Nonostante il sostegnoproprietà e di John Elkann, il piazzamento tra le prime quattro in campionato assicurerebbe almeno 60 milioni di euro‘Vecchia Signora’, tesoretto fondamentale per una campagna di rafforzamento più aggressiva e senza particolari paletti.Cristiano(Ansa) – Calciomercato.itAltrimenti, lasarebbe costretta a muoversi con maggiore circospezione e probabilmente sacrificare qualche big sull’altare del bilancio. I bianconeri vogliono però scongiurare questo pericolo e costruire una squadra all’altezza in vistaprossima stagione, con l’obiettivo evidentemente di tornare al vertice e lottare nuovamente per lo scudetto.