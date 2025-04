Nella Galleria del Cembalo al interno Palazzo Borghese la Prima Giornata Mondiale delle Lenti a Contatto un evento promosso da Assottica

Iodonna.it - Nella Galleria del Cembalo all'interno Palazzo Borghese, la Prima Giornata Mondiale delle Lenti a Contatto, un evento promosso da Assottica.

Leggi su Iodonna.it

Roma, 15 apr. (askanews) – Si è celebrata a Roma,delall’, la, unda– Gruppologia per valorizzare uno strumento che ha trasformato la vita di milioni di persone. Una data non casuale quella del 15 aprile, perché è il giorno della nascita di Leonardo da Vinci, il primo a immaginare, nel 1508, il principio ottico alla basemoderne. Leggi anche ›: come sceglierle e cosa serve sapere L’ha visto la partecipazione di giornalisti, stakeholder e rappresentantiprincipali realtà scientifiche e professionali del settore, ma anche dell’attrice Nicoletta Romanoff e dell’artista internazionale Finley, che ha presentato in antel’opera “Love your eyes”.