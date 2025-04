Sport.quotidiano.net - Nba, Golden State e Orlando volano ai playoff: sfideranno Houston e Boston

Milano, 16 aprile 2025 –parteciperanno aiNba, entrambe da testa di serie numero 7. Sono questi i primi responsi dei Play-In. Gli Warriors stendono Memphis e al primo turno affronteranno, mentre i Magic hanno la meglio di Atlanta e adesso se la vedranno con.Partiamo dalla sfida disputata al Chase Center, che va in archivio sul 121-116. Gli ospiti si illudono, volando a +9 in avvio. La reazione dei padroni di casa è immediata e al 12' il tabellone luminoso recita 31-25. I Dubs decollano nella seconda frazione, toccando pure il +20, prima del parziale rientro degli avversari, che all'intervallo sono comunque indietro di 12 punti. Trascinati da Bane, i Grizzlies tornano a far sentire il fiato sul collo ai ragazzi di coach Kerr nella ripresa. Questo nonostante Morant sia costretto momentaneamente a uscire per un problema alla caviglia sul -1.