Ilrestodelcarlino.it - Nasce l’iniziativa ’Cucina inclusiva’. Adoremus e Ascom insieme oltre le barriere

Includere, formare e costruire il futuro attraverso il cibo. Sono questi gli obiettivi diinclusiva, perché il talento non ha’,promossa dall’AssociazioneODV e patrocinata da ConfcommercioBologna, in collaborazione con l’Associazione Sfogline. L’evento, che si è tenuto ieri nel Laboratorio dell’Associazione Panificatori di Bologna e Provincia, rientra in un percorso più ampio dedicato alla formazione nel mondo del food e mira a offrire opportunità professionali a ragazzi con disabilità attraverso un percorso che unisce apprendimento, autonomia e inserimento lavorativo.A guidare la parte pratica del corso è stato il maestro pasticciere Gabriele Spinelli, della pasticceria Dolce-Salato, che con passione e competenza ha affiancato i partecipanti in un’esperienza che vala cucina: una vera e propria palestra di crescita, dove il talento si esprime, si affina e diventa possibilità.