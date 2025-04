Spazionapoli.it - Napoli, la rimonta di Conte a Inzaghi: il dettaglio lascia senza parole

Spunta uninedito sulla lotta Scudetto:ha effettuato una vera e propriaai danni di Simonee l’Inter.La lotta Scudetto si sta continuando a rivelare avvincente, con ilche ancora una volta ha risposto con grande forza all’Inter. La vittoria per 3-0 all’Empoli ha tenuto pienamente in scia gli azzurri, inaugurando una fase della stagione che potrebbe essere fondamentale. Il calendario delle prossime giornate, infatti, sembra sorridere alla squadra di, impegnato in gare più agevoli. Per questo e non solo, i tre punti di distacco sembrano un margine assolutamentebile.Ladiall’InterL’edizione odierna de Il Corriere dello Sport aggiunge qualcherispetto al margine che separa le due squadre, concentrandosi in particolare sulla differenza abissale rispetto all’anno scorso: ilsi trovava infatti a 49 punti in questo momento della stagione, tutta un’altra storia rispetto ai 68 attuali.