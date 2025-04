Unlimitednews.it - Napoli, in contromano sulla superstrada. L’inseguimento e l’arresto

Leggi su Unlimitednews.it

(ITALPRESS) – Un 28enne, in fugaper 10 chilometriverso Varcaturo, frazione di Giugliano in provincia di, è stato arrestato dai carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale. ads/mca2Unlimited News - Notizie dal mondo