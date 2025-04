Tg24.sky.it - Napoli, fugge dai carabinieri contromano per 10 km sulla superstrada

Leggi su Tg24.sky.it

Sotto l’effetto della cocaina ha percorso unaper 10 km per scappare dai. È quanto successo a Varcaturo, frazione di Giugliano in Campania, verso l'una di notte. Un uomo, a bordo di una fiat panda, si trova nell'area di servizio lungo la SS7 Quater poco dopo l'uscita di Licola: alla vista dei militari, l'autista ingrana la marcia e parte imboccandola. L'inseguimento a forte velocità dura per circa 10 chilometri durante i quali il fuggitivo tenta di far uscire fuori strada l'auto dei. Con una manovra repentina all’altezza di via Lago Patria iriescono a far accostare l'uomo a bordo dell'utilitaria. L'autista, un 28enne di Casal di Principe, viene bloccato e arrestato dopo una breve colluttazione . L'uomo, che poco prima dell'arresto aveva lanciato un involucro con all'interno una dose di cocaina, è stato trasferito all'ospedale di Pozzuoli ed è risultato positivo alla sostanza.