Napoli chiuso il primo affare di mercato

ildi">Ilha messo a segno ildiper il 2024/25, assicurandosi Luca Marianucci, promettente difensore classe 2004 dell’Empoli. Come riportato da Nicolò Schira su Tuttosport, l’accordo tra le due società è stato definito nei dettagli proprio all’indomani della vittoria per 3-0 contro i toscani.Decisivo è stato l’intervento del direttore sportivo Giovanni Manna, che già a febbraio aveva accelerato le trattative, bruciando la concorrenza di Inter, Lazio e persino del Borussia Dortmund. L’operazione, si legge su Tuttosport, prevede un investimento da 9 milioni di euro più 1 di bonus per il centrale toscano, prodotto del florido settore giovanile empolese.Marianucci ha convinto il club partenopeo grazie alla sua solidità difensiva, personalità e capacità di impostazione, qualità che lo rendono un centrale moderno, adattabile sia alla difesa a quattro che a tre.