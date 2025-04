Puntomagazine.it - Napoli: Carabinieri impegnati contro i simboli della prepotenza

lli interforzel’illegalità: rimossi ostacoli abusivi in via Giacinto Gigante e piazza MuziiIcompagnia Vomero con il prezioso contributoPolizia Locale e il personaleServizi hanno presidiato via Giacinto Gigante e piazza Muzii all’insegnalegalità.Rimosse diverse barriere spartitraffico e alcuni delimita parcheggi installati abusivamente da ignoti.Le installazioni abusive permettevano di fruire illecitamente delle aree antistanti la CongregaArciconfraternita di S. Maria del Soccorso alla Arenella eParrocchia di S. Maria del Soccorso.L'articoloproviene da Punto! - Il web magazine.