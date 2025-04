Thesocialpost.it - Muore dopo aver mangiato olive con la listeria: chiuso supermercato

Contaminazione damonocytogenes in alcuni campioni diha portato alla chiusura temporanea di unnel centro di Trani, nell’ambito di un’operazione di controllo avviatala morte di un uomo di 70 anni, avvenuta il 3 aprile all’ospedale di Bisceglie.Leggi: Riso e arsenico, cosa rivela l’ultimo test del Salvagente su 12 marchi delAccertamenti in corsoil decessoSecondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe stato colpito da un’infezione da, contrattail consumo di. Non è ancora stata stabilita una correlazione diretta tra il decesso e il punto vendita oggetto del provvedimento, ma le verifiche sanitarie mirano a chiarire ogni possibile legame.Ispezioni e misure precauzionaliIl, gestito da Megagest srl, è stato sottoposto a ispezioni che hanno portato alla conferma della contaminazione e alla conseguente chiusura per consentire ulteriori accertamenti e la sanificazione degli ambienti.