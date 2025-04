Formiche.net - Munizioni, uomini, tecnologie. Cosa c’è dietro alla cooperazione tra Mosca e Pyongyang

Nel periodo compreso tra l’autunno 2023 e la primavera 2025, la Corea del Nord ha fornito un contributo rilevante allo sforzo bellico russo nel contesto della guerra in Ucraina, sotto forma di forniture regolari di, armamenti e, più di recente, di personale militare. In un’inchiesta realizzata da Reuters in collaborazione con l’Open Source Centre (Osc) di Londra, atta a quantificare in modo preciso il sostegno fornito dal regime nordcoreano al Cremlino, vengono documentati ben sessantaquattro viaggi marittimi tra il porto nordcoreano di Rajin e quelli russi di Vostochny e Dunai. Tali spedizioni, effettuate da quattro navi russe (Angara, Maria, Maia-1, Lady R) afferenticosiddetta flotta fantasma di, hanno trasportato circa 15.800 container. In base a un’analisi condotta tramite immagini satellitari, modellazione 3D e stime conservative sui carichi, l’Osc ha calcolato una quantità complessiva ditra i quattro e i sei milioni di colpi di artiglieria, in prevalenza calibro 122 mm e 152 mm.