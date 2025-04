.com - Motocross / Motoclub Monte San Vito: seconda tappa Campionato Regionale

Leggi su .com

I piloti del Moto Club Monsanvitese presenti anche alladi Pievebogliana valida per ildi Enduro Marche FmiSAN, 16 aprile 2025 – Continuano le folate a tutta velocità.IlMonsanvitese presente anche a Pievebogliana in provincia di Macerata per ladelEnduro Marche Fmi.Disputata laprova delorganizzato dalAmatori Fuoristrada Sibillini lo scorso 13 aprile, in collaborazione con il Comune di Valfornace e la Federmoto (FMI). La competizione prevedeva il trasferimento di 25 km più Enduro Test per 4 giri. Una gara divertente caratterizzata da una prova speciale tecnica che ha visto portare al termine della giornata un’ottima prestazione per ildiSan