Ilgiorno.it - Monza, autista del bus minacciato, aggredito e costretto a interrompere la corsa

– Un altrodel servizio di trasporto pubblico, insultato e alla finea chiamare le forze dell’ordine e i colleghi interrompendo la sua.È successo ain via Pergolesi, alla fermata dell’ospedale San Gerardo. A denunciare l’episodio è ancora una volta Salvatore Russo,ed ex consigliere comunale, da poco approdato nelle fila di Fratelli d’Italia: “Anche stavolta al capolinea dell’ospedale si è ripetuto l’ennesimo fatto increscioso e violento nei confronti di unche stava svolgendo il proprio lavoro – la sua dichiarazione -. Sono anni che denuncio la mancanza di sicurezza per il personale alla guida dei mezzi e per i passeggeri. Ormai questi casi di aggressione fisica, minacce e danneggiamenti sono all’ordine del giorno.