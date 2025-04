Monfalcone la vittoria della destra non oscuri immigrazione incontrollata e i suoi effetti

Liberoquotidiano.it - Monfalcone, la vittoria della destra non oscuri l'immigrazione incontrollata e i suoi effetti

No, non facciamoci distrarre dal clamoroso floplista islamica a, che non è stata nemmeno capace di raggranellare un misero 3%. Né tantomeno dagli spettacolini dell’onorevole Aboubakar Soumahoro, personaggio in cerca d’autore e ormai autentico Re Mida al contrario: quello che tocca non diventa oro, ma barzelletta. Tutto questo – con rispetto parlando – è folklore travestito da politica, intrattenimento a tratti grottesco: tutta mercanzia saggiamente respinta dagli elettori.Occorre invece guardare ben oltre il risultato elettorale: il bel successo del centro, la rotonda affermazione leghista, l’eredità apprezzatissima di Anna Maria Cisint. Se si spinge lo sguardo più in là (e allora si smette di sorridere) resta un caso di autentica invasione, e cioè una piccola città in cui la popolazione straniera (e di religione islamica) ha numeri letteralmente debordanti.