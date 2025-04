Mondiale per club clamoroso il Milan potrebbe partecipare

Milan potrebbe sorprendentemente prendere parte al nuovo Mondiale per club negli USA dal 14 giugno al 13 luglio. Un’ipotesi fino a poco tempo fa inimmaginabile, ma che ora sembra farsi strada a causa di una recente esclusione ufficializzata dalla FIFA. Il León, club messicano originariamente qualificato al torneo, è fresco di esclusione dalla competizione per violazione delle norme FIFA in materia di multiproprietà. La squadra, infatti, condivide lo stesso proprietario del Pachuca, anch’esso qualificato, il che ha portato alla decisione di escluderla dalla manifestazione.Nonostante il tentativo del León di risolvere la situazione istituendo un trust per mascherare la sovrapposizione proprietaria, la FIFA ha confermato la sanzione. La sostituzione del club messicano ha quindi aperto la porta a nuove candidature. Dailymilan.it - Mondiale per club, clamoroso: il Milan potrebbe partecipare Leggi su Dailymilan.it Ilsorprendentemente prendere parte al nuovopernegli USA dal 14 giugno al 13 luglio. Un’ipotesi fino a poco tempo fa inimmaginabile, ma che ora sembra farsi strada a causa di una recente esclusione ufficializzata dalla FIFA. Il León,messicano originariamente qualificato al torneo, è fresco di esclusione dalla competizione per violazione delle norme FIFA in materia di multiproprietà. La squadra, infatti, condivide lo stesso proprietario del Pachuca, anch’esso qualificato, il che ha portato alla decisione di escluderla dalla manifestazione.Nonostante il tentativo del León di risolvere la situazione istituendo un trust per mascherare la sovrapposizione proprietaria, la FIFA ha confermato la sanzione. La sostituzione delmessicano ha quindi aperto la porta a nuove candidature.

