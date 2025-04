Ilrestodelcarlino.it - Modena, stuprata mentre fa jogging. L’aggressore è già in carcere

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 16 aprile 2025 – E' già inun 17enne tunisino per lo stupro della 65enne aggredita ieri sulla pista ciclabile a Tabina. Si tratta di un minore straniero ospite di una comunità della zona.La vittima si trova ricoverata a Baggiovara, sotto choc e con vari traumi per le botte e gli abusi.E' possibile che il giovane l'avesse tenuta d'occhio nei giorni precedenti e, sapendo che percorreva quella strada per fare, abbia atteso il momento in cui non c'era nessuno in zona per aggredirla.E' stato riconosciuto dagli abiti e dalla bicicletta, sulla base delle testimonianze della vittima.Il sindaco di Formigine: “Fatto gravissimo, ora giustizia rapida”“Quanto accaduto ci colpisce profondamente e lascia un senso di dolore, rabbia e smarrimento. La violenza subita da una donna nella nostra comunità è un fatto gravissimo, che condanniamo con fermezza e senza alcuna ambiguità – sono le parole del sindaco di Formigine, Elisa Parenti, affidate a una nota -.