Modena Cesena Derby Cruciale in Chiave Playoff per i Gialloblù

Il, dopo due intere giornate di riposo, si è ritrovato nel pomeriggio di ieri per riprendere gli allenamenti in vista del match contro il. Un giorno in più di libertà, concesso da Mandelli e dal suo staff, visto che la prossima partita si giocherà solo lunedì prossimo, Pasquetta: una settimana ‘lunga’ quindi separa idalcontro i romagnoli, una partita che, classifica alla mano, diventa un vero e proprio scontro diretto in, per il quale Mandelli spera, vista la squalifica di Magnino, di recuperare Dellavalle. I bianconeri infatti viaggiano a quota 44 appaiati al Bari (che lunedì avrà un impegno tutt’altro che facile in quel di Bolzano contro il Sudtirol), con un vantaggio di tre punti sul, che in caso di successo si rilancerebbe prepotentemente.