Mkhitaryan Ancora un altro anno all’Inter se la società vorrà

stasera titolare in Inter-Bayern Monaco di Champions League. Oltre alle canoniche domande sulla partita, l’armeno si è concentrato anche sul proprio futuro. L’ex Arsenal e Manchester United vorrebbe rimanere a Milano. ANDARE OLTRE – Henrikhsa quanto è forte il Bayern Monaco e quanto può essere difficile la Champions League. Il centrocampista armeno quindi chiama sull’attenti tutti i compagni in vista di questa sera: «Dobbiamo fare il nostro meglio, prepararci benissimo per questa partita perché magari neanche il 100% può aiutare per questa partita. Dobbiamo fare il massimo».SOLO MOMENTO DI FELICITÀ – Sempre su Prime Video, Mhitaryan risponde alla domanda sulla presunta troppa esultanza all’Allianz Arena: «Festeggiamenti? Era solo felicità e niente. Magari hvisto qualcos’, sapendo che c’è un’altra partita che ci aspetta.