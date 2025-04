Internews24.com - Mkhitaryan a Prime Video: «Non abbiamo festeggiato dopo l’andata, ecco cos’è successo davvero. Champions? Vi dico l’obiettivo dell’Inter»

di RedazioneHenrikhle dichiarazioni poco prima di Inter Bayern Monaco, svela così il centrocampista di Simone Inzaghi Henrikhha parlato acosa ha detto verso la gara di stasera diLeague Inter Bayern Monaco:SU INTER BAYERN MONACO – «Dobbiamo fare il nostro meglio e prepararci benissimo: magari neanche il 100% ti può aiutare in queste partite. Dobbiamo fare di tutto per giocare al livello nostro e fare il massimo».FESTEGGIAMENTI – «Non erano festeggiamenti, era solo felicità: siamo maturi,esperienza e sappiamo che sono due partite. E’ stato solo un episodio di felicità e nient’altro: magari hanno visto altro, ma eravamo felici del risultato sapendo che ci sarebbe stata un’altra partita». OBIETTIVO– «al momento è andare avanti e poi vedremo se arriveremo in finale o no».