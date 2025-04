Ilgiorno.it - Mix di virtuale e reale ora il crimine è “onlife“: "Web, rischi sottostimati"

Violenze e social: un mix esplosivo, in cui il confine traè sempre più labile, tanto che ormai si parla di “violenza“. Il caso di Busto Arsizio ne è l’evidenza: inizia con l’uso incontrollato del web da parte di minori - secondo Save the Children il 62,3% dei preadolescenti ha un account social e uno su tre fra i 6 e i 10 anni usa lo smartphone tutti i giorni - e arriva alle forme criminali. Secondo la polizia postale, nel 2024 sono cresciuti i casi di grooming, adescamento online, +5% sul 2023. Aumentano anche le violenze sessuali sui minori di 14 anni: in base al Dipartimento di pubblica sicurezza del ministero dell’Interno, si è passati da 93 casi denunciati nel 2019 a superare i 100 (137 del 2022, 103 nel 2023). Cosa fare per difendere i minori? "Revenge porn, alienazione dalla vita, molestie sono i maggioriche si corrono sul web secondo i giovani sotto i 26 anni – spiega Federica Giannotta, responsabile advocacy e programmi Italia di Terre des Hommes, che ha da poco pubblicato un’indagine sulla sicurezza in rete –.