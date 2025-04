Bergamonews.it - Minorenni nel centro migranti, la sindaca: “Nessun accordo e ora dobbiamo pagare un errore della Prefettura”

Gromo. Dueospitati neldi accoglienza per soli maggiorenni, con costi a carico del Comune. Ma senzaa spiegazione da partese non la comunicazionepresenza dei due giovani e un esborso di fatto addebitato. Questo quanto segnalato dalla prima cittadina di Gromo Sara Riva in una lettera aperta mandata allain cui lamenta la situazione che si è venuta a creare,quale, come racconta, altro non ha potuto fare che prenderne atto.“Spett.le,scrivo la presente per rimarcare, per l’ennesima volta, il mio disappunto rispetto alla gestionevicendaa Gromo.In data 07.04.2025, infatti, ho ricevuto una telefonata da un addettoche mi comunicava che due ragazzi delaccoglienzaa Gromo si erano dichiaratie che, di conseguenza, sarebbero stati ospitati in una comunità con costi a carico del Comune di Gromo che avrebbe poi potuto chiedere il rimborso.