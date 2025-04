Lapresse.it - Milano, maltrattamenti a disabili in centro diurno: 8 operatori interdetti

I Carabinieri della StazioneVigentino hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misura cautelare personale del divieto di esercizio dell’attività di educatore professionale, o comunque di impiego presso strutture per, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di otto persone,di unperdi.L’ordinanza è scaturita da un’indagine avviata dopo la denuncia presentata da una ex dipendente del, che ha riferito episodi direiterati ai danni di persone contà. Le attività investigative, condotte con il coordinamento della Procura, hanno incluso intercettazioni ambientali e acquisizioni documentali presso la sede dele hanno consentito di identificare i responsabili deie di ricostruire, nel dettaglio, le condotte tenute nei confronti degli ospiti.