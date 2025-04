Ilnapolista.it - Milan, per Repubblica Furlani ha scelto Tare come nuovo ds. Per la Gazzetta è solo un “primo appuntamento”

dà notizia delche verrà.hadopo “sei ore di colloquio”. Questo ilpasso per ildel futuro che prevede anche Allegri in panchina. Le quotazioni dell’ex Juve salgono rispetto a Fabregas e De Zerbi.Il piano delds e AllegritecnicoSusi legge:“Ieri a Roma l’amministratore delegato del club rossoneroha incontrato Igli: un colloquio lungo, durato quasi sei ore.L’ad è partito in mattinata in treno dao, poco dopo pranzo ha visto l’ex dirigente della Lazio. Un confronto positivo, che ha resoil grande favorito nella corsa al trono.ha quindi il vantaggio di essere libero dopo la fine dell’avventura alla Lazio. Piace perché è un dirigente esperto eppure giovane, formato da anni di lavoro con Lotito, con profilo internazionale (parla sei lingue) e non legato a una cerchia specifica di procuratori.