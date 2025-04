Ilprimatonazionale.it - Milan, ecco i risultati degli esami di Maignan e gli altri infortunati

, novità per il portiere francesee il punto della situazione sul fronte.Buone notizie: glispecialistici effettuati da Mikenel pomeriggio di ieri hanno escluso complicazioni dopo il trauma cranico subito nella gara contro l’Udinese. Il portiere francese, rimasto cosciente ma trasportato in barella dopo uno scontro involontario con il compagno Jimenez, aveva destato preoccupazione nello staff tecnico e tra i compagni di squadra. Fortunatamente, la TAC ha dato esito negativo e orapotrà riprendere gradualmente gli allenamenti seguendo un programma individuale.Secondo quanto previsto dal protocollo medico UEFA, in caso di trauma cranico il calciatore deve osservare almeno sette giorni di riposo assoluto dalle attività di gruppo e dalle gare ufficiali.