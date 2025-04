Mi aveva raccontato queste cose Rivelazioni dall’amica di Liliana Resinovich sul marito

Leggi su Caffeinamagazine.it

Le indagini sulla misteriosa morte di, la donna triestina scomparsa a dicembre 2021 e ritrovata senza vita settimane dopo, sembrano prendere una nuova direzione. Ildella vittima, Sebastiano Visintin, è ora ufficialmente indagato per omicidio. Una svolta che scuote la narrazione mantenuta finora dall’uomo, sempre descritto come compagno affettuoso e privo di contrasti con la moglie. Ma nuovi elementi emergono grazie alla testimonianza di una donna che conosceva bene la coppia, e che già in passatoprovato a far sentire la propria voce.La testimone, un’albergatrice di fiducia della coppia, è stata recentemente convocata dalla procura di Trieste come persona informata sui fatti. Già un anno e mezzo fapreso contatti con il fratello di, Sergio, raccontando dettagli di una relazione ben più burrascosa di quanto apparisse all’esterno.