Dayitalianews.com - Meteo Italia: le previsioni per i prossimi giorni

L’si prepara a vivere una faserologica variabile nei, con il ritorno di instabilità su alcune regioni, alternata a momenti più stabili e miti. Dopo un inizio settimana caratterizzato da temperature primaverili, l’arrivo di correnti più fresche porterà un cambiamento soprattutto al Centro-Nord.Mercoledì 16 aprileLa giornata si presenta generalmente soleggiata al Sud e sulle isole maggiori, con cieli sereni o poco nuvolosi e temperature in aumento, soprattutto in Sicilia e Calabria, dove si potrebbero toccare punte vicine ai 25 gradi. Al Nord, invece, si avvicina una perturbazione che porterà un aumento della nuvolosità, specie su Liguria, Piemonte e Lombardia. Prime piogge sparse in serata sull’arco alpino occidentale.Giovedì 17 aprileIl peggioramento entra nel vivo al Nord, con piogge diffuse su gran parte delle regioni settentrionali, localmente anche a carattere temporalesco, in particolare tra Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia.