Juventusnews24.com - Mercato Juventus, serviranno 60-70 milioni per quel colpo estivo. Il club bianconero vuole provarci: tutti gli aggiornamenti

di RedazioneNews2460-70perin entrata.gliSandro Tonali è il primissimo nome nella lista del calcioJuve per rinforzare il centrocampo della prossima stagione.L’ex Milan, oggi in forza al Newcastle, è il grande sogno del, che ha iniziato a lavorare su di lui già in inverno nell’ambito dell’affare Kelly. Il costo è elevato, sui 60-70di euro, ma la Juve. A riferirlo è La Gazzetta dello Sport.Leggi sunews24.com