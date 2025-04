Quifinanza.it - Meloni vola da Trump per salvare l’export, il piano per l’Italia: Ue divisa

Leggi su Quifinanza.it

Il confronto previsto per domani tra Giorgiae Donaldsi prefigura come un passaggio obbligato per chi, come la premier italiana, ha deciso di mettere la faccia su una scommessa personale e politica. Non è solo un tête-à-tête formale, ma una prova di resistenza in un momento in cui l’Europa guarda con nervi tesi ogni deviazione dal binario comune. Sul tavolo non ci sono solo le tariffe, ma una visione del mondo che rischia di far saltare la fragile intesa tra le sponde dell’Atlantico.Il legameaffonda le radici prima del verticeIl rapporto tra Giorgiae Donaldnon nasce oggi. A gennaio, la premier aveva fatto tappa in Florida, ospite dell’ex presidente nel suo sancta sanctorum di Mar-a-Lago. Un mese prima, si erano incrociati a Parigi, a margine di una cena all’Eliseo: tra i due, sorrisi strategici e parole scambiate lontano dai microfoni.