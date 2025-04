Napolipiu.com - Marianucci sarà il primo rinforzo del Napoli per la stagione 2025/26: operazione da 10 milioni di euro con l’Empoli

Luca Marianucci è destinato a essere il primo acquisto del Napoli per la stagione 2025/26. Come riportato da Tuttomercatoweb.com, salvo clamorosi colpi di scena, il difensore classe 2004 approderà in azzurro dopo una stagione di grande crescita con la maglia dell'Empoli, con cui ha collezionato 19 presenze. La sua esplosione è stata tale da convincere il commissario tecnico Luciano Spalletti a pre-convocarlo lo scorso marzo in vista degli impegni della Nazionale.Il direttore sportivo Giovanni Manna, per anticipare la concorrenza, ha chiuso l'operazione sulla base di 10 milioni di euro, compresi i bonus. Marianucci firmerà un contratto quinquennale e il suo tesseramento è previsto nella finestra di calciomercato che si aprirà dal 1° al 10 giugno.