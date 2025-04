Anteprima24.it - Marcianise, nasce la Consulta Ambientale

Tempo di lettura: 3 minutiCon la deliberazione di Consiglio Comunale din.8 del 15/02/2021 viene istituita lacostituita dal Sindaco, dall’Assessore all’Ambiente, dal Presidente della Commissione Ambiente, da 2 consiglieri comunali e dalle associazioni e dai comitati ambientalisti locali che hanno richiesto di farne parte.Laè un luogo di confronto e di collaborazione tra associazioni, enti, gruppi e cittadini per sviluppare la capacità di comprendere i valori dell’ambiente come Bene Comune. In qualità di organo con funzioni consultive, propositive, di studio e osservazione, la, fa proposte, sollecita e promuove interventi su problematiche ambientali; segnala emergenze ambientali; favorisce il dialogo e il confronto fra i cittadini, l’Amministrazione Comunale e le istituzioni in genere.