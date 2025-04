Ilrestodelcarlino.it - Manifestazione oggi in centro a Bologna: il percorso, rischio disagi

, 16 aprile 2025 –di studenti inpomeriggio.La polizia locale disegnala che per mercoledì 16 aprile ci potranno essere “possibili” alla viabilità in città “per corteo dalle 14 alle 17 circa. Interessata la zona di via Ugo Bassi, S.Isaia, Saragozza, D'Azeglio. Il corteo terminerà in piazza Maggiore”.in città è infatti prevista unadegli studenti davanti al Liceo Minghetti, nell’area area antistante via N.Sauro). Ladi protesta prende il titolo “Dalle scuole alle strade la mobilitazione continua. Contro genocidio in Palestina, dl 1660, riarmo europeo e la scuola di Valditara"."L'incubo del ministro Valditara è che la politica entri nelle scuole. in queste settimane non lo abbiamo fatto dormire tranquillo! Hanno provato in tutti i modi a intimidirci e fermarci ma, scuola dopo scuola, ognuna con le sue specificità, abbiamo fatto vedere che Non siamo indifferenti.