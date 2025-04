Sport.quotidiano.net - Maceratese: Allenamenti Intensivi in Vista del Match Contro Monturano Campiglione

Laha ripreso ad allenarsi e lo farà fino a sabato quando l’allenatore Matteo Possanzini darà il rompete le righe.Stanno lavorando a parte gli infortunati Pablo Javier Lucero, Lorenzo Albanesi e il portiere Federico Gagliardini (foto), tuttavia quest’ultimo potrebbe tornare a disposizione per il 27 aprile quando i biancorossi riceveranno la visita delnell’ultima giornata di campionato. Ma è indubbio che la situazione verrà monitorata giorno per giorno per evitare ricadute che avrebbero conseguenze negative sotto più punti di. Tutt’altra situazione per Lucero e Albanesi per i quali i tempi potrebbero essere più lunghi.Oggi si aggregheranno alla squadra anche Riccardo Bongelli e Denny Ciattaglia, rientrati dalla Sicilia dove hanno partecipato al Torneo delle Regioni con la selezione under 19 eliminata al primo turno.