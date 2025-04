Thesocialpost.it - Luciana Littizzetto insulta Giorgia Meloni, la replica di FdI: “Volgare, presunta comica”

Fratelli d’Italia si schiera compatto a difesa della premierdopo le parole dipronunciate durante la puntata di Che tempo che fa, andata in onda domenica 13 aprile sul canale Nove. Il partito ha reagito duramente, accusando ladi usare un linguaggioe irrispettoso nei confronti delle istituzioni.Leggi anche:: “Le chiederemo di non mettere il rossetto quando incontra Trump”Ladel partitoAttraverso un post pubblicato sulla pagina ufficiale Facebook, Fratelli d’Italia ha espresso la propria posizione: “Alle accuse volgari di certi presunti comici noi rispondiamo con il lavoro, l’impegno e l’amore per l’Italia”. A corredo, è stato condiviso un VIDEO che mostra la presidente del Consiglio alle prese con gli impegni istituzionali.