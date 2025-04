Rompipallone.it - Lucca arriva col nuovo allenatore: niente Juve o Milan – CdS

Il calciomercato in Serie A passa dal colpo, centravanti finito nel mirino di tutti i top club italiani e che cerca un “grande salto” per il 2026.Perché col Mondiale alle porte – si spera con la presenza dell’Italia nella competizione -, vuole insediarsi tra Mateo Retegui e Moise Kean, convincendo Luciano Spalletti attraverso i gol che sta trovando con l’Udinese e che potrebbero vederlo tra i protagonisti anche in un top club italiano, specie se giocando le coppe.Il grande salto che compirebbe da bomber friulano a bomber per l’Europa e ai vertici della classifica in Serie A, permetterebbe a Lorenzodi farsi spazio, appunto, anche in Nazionale. Non alo allantus, come si era vociferato di recente, ma in un altro club che lo ha messo nel mirino stanziando, per l’importante mercato che dovrà fare, circa 70 milioni complessivi sui quali passa, appunto, il colpo