Oasport.it - LIVE Giro d’Abruzzo 2025, tappa di oggi in DIRETTA: tutto pronto per il via

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.57 Non mancano le insidie nellaodierna due GPM oltre all’arrivo in salita con 3.6 km al 5.1% di pendenza media.11.55 Corridori che si stanno dirigendo verso il chilometro 0.11.53 Frazione insidiosa quella odierna: parte da Tocco da Casauria e arriva a Penne dopo 138 chilometri.11.50 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale della secondadel.Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale della secondadel. L’edizionedella corsa a tappe, la numero 7, è iniziata ieri e si concluderà venerdì 18 con l’arrivo a Isola del Gran Sasso(Santuario di San Gabriele).Ladi ieri ha confermato la straordinaria forza della UAE Team Emirates-XRG che ha collezionato l’ennesimo successo di una stagione fin qui ricca di soddisfazioni.