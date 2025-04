Quotidiano.net - L’Intelligenza Milanesiana. Petali blu con due Nobel. Elisabetta chiama Vittorio

Leggi su Quotidiano.net

"Intelligenza". E una rosa che si tinge delle sfumature del blu, a trasmettere serenità e speranza al mondo. Sono il filo conduttore e il simbolo della ventiseiesima edizione de “La”, la rassegna culturale e itinerante lungo l’Italia ideata e diretta daSgarbi che si svolgerà dal 22 maggio al 28 luglio."Una parola dal significato amplissimo. Per un riflesso condizionato siamo oramai portati subito a tradurla in Intelligenza Artificiale. Ma a me piace pensarla come gli antichi (e anche come la pensava Franco Battiato), come “Anima del mondo”, come quel respiro universale che anima ogni fibra dell’universo.è un dato di fatto e anche un dovere, una virtù da coltivare ed esercitare", commentaSgarbi alla presentazione della ricca rassegna.La rosa 2025 si ispira con le sue foglie alla teoria delle intelligenze multiple, cui si aggiunge una foglia speciale, quella delartificiale, a rappresentare la presenza ingombrante e prospettica della nostra esistenza contemporanea.