Liberali futura stella rossonera o fuoco di paglia

Liberali: promettente, giovane e determinato. Quale sarà il suo destino?Mattia Liberali, giovane talento nato nel 2007, ha recentemente fatto parlare di sé scrivendo un’importante pagina nella storia del Milan. Il suo debutto in Serie A è arrivato a soli 17 anni, 8 mesi e 9 giorni, nella gara Milan-Genoa del 15 dicembre 2024. Un esordio che aveva acceso grandi speranze attorno al trequartista rossonero, ma che, col passare dei mesi, ha lasciato spazio a interrogativi sul suo percorso di crescita. Dopo quella prima apparizione nel massimo campionato, infatti, il giovane è tornato a giocare nella formazione Primavera, con sporadiche presenze nel Milan Futuro, senza riuscire a ritagliarsi ulteriori spazi in prima squadra.Le valutazioni sulla sua stagione sono contrastanti. Da un lato, si riconosce un potenziale tecnico indiscutibile e una visione di gioco che fanno ben sperare. Dailymilan.it - Liberali: futura stella rossonera o fuoco di paglia? Leggi su Dailymilan.it : promettente, giovane e determinato. Quale sarà il suo destino?Mattia, giovane talento nato nel 2007, ha recentemente fatto parlare di sé scrivendo un’importante pagina nella storia del Milan. Il suo debutto in Serie A è arrivato a soli 17 anni, 8 mesi e 9 giorni, nella gara Milan-Genoa del 15 dicembre 2024. Un esordio che aveva acceso grandi speranze attorno al trequartista rossonero, ma che, col passare dei mesi, ha lasciato spazio a interrogativi sul suo percorso di crescita. Dopo quella prima apparizione nel massimo campionato, infatti, il giovane è tornato a giocare nella formazione Primavera, con sporadiche presenze nel Milan Futuro, senza riuscire a ritagliarsi ulteriori spazi in prima squadra.Le valutazioni sulla sua stagione sono contrastanti. Da un lato, si riconosce un potenziale tecnico indiscutibile e una visione di gioco che fanno ben sperare.

