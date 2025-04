Lei la persona giusta Grande Fratello il nome ideale per il dopo Signorini com’è uscito fuori

Leggi su Caffeinamagazine.it

La nuova edizione delpotrebbe non essere condotta da Alfonso. All’orizzonte tanti nomi ma c’è uno in particolare che potrebbe fare la differenza.non sembra aver ancora sciolto le riserve sul prossimo settembre (anche se in occasione della finale ha dato appuntamento alla prossima stagione )le fatiche di questa stagione eppure c’è un un filone che ipotizza come Mediaset sembra si sia mossa in maniera diversa. “Le voci malevole sono state smentite e Mediaset ha deciso di rinnovare la fiducia ad Alfonso, confermandolo al timone del reality anche per le stagioni 2025/26 e 2026/27”, si legge su 361 magazine.>>“Voi due avete vinto”. The Couple, l’annuncio di Ilary Blasi: chi sono i vincitori della prima puntata“Altro che addii o cambi di rotta: nonostante i rumor insistenti e i commenti al vetriolo sui social, il conduttore resta saldo al comando del