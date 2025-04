Palermotoday.it - Le erbacce sono un pericolo anche per i cani

Leggi su Palermotoday.it

Leseper i. Unsia per la cute sia per la pelle e gli occhi. Con l'avvicinarsi dell'estate questediventano i cosiddetti i forasacchi: erbe secchesissime per il cane, che si insinuano nella pelle come spine e posinfettarsi e causare.